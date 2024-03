di Redazione

Crescono le adesioni all’incontro tra professionisti, mondo accademico, aziende ed imprese che si terrà a Campobasso il 21 marzo 2024, dalle ore 9 alle 17, presso il Grand Hotel Rinascimento con il Seminario Tecnico “PRIMAVERA TECNOLOGICA” sotto il Patrocinio e l’organizzazione di : – Ordine dei Geologi della Regione Molise – Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Campobasso – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia – Associazione Nazionale Difesa del Suolo – A.Di.S.

Annunciata la partecipazione di autorità comunali, provinciali e regionali. Grazie alla partecipazione al Seminario i Tecnici iscritti agli Ordini professionali molisani potranno ricevere “Crediti Formativi”. Il Seminario Tecnico sarà aperto da un intervento sui “Programmi per il contrasto dei dissesti idrogeologici nella Regione Molise”. Di seguito si tratterà il tema “Interventi e monitoraggio elettronico da remoto per la sicurezza del territorio e delle strutture nella Regione Molise” e si avvarrà della presenza come relatori di una ventina di esperti da tutta Italia coinvolti nelle progettazioni ed interventi sul territorio. Saranno presenti i tecnici che stanno sviluppando studi e progetti per gli importanti interventi a Petacciato e Civitacampomarano. Interessante la presentazione dei più significativi studi ed interventi con innovativi sistemi di monitoraggio elettronici controllo da remoto, e lo sviluppo della ricerca con le possibili interazioni con l’Intelligenza Artificiale. Partner tecnici d’eccellenza la società svizzera GEOBRUGG, con l’unità tecnica italiana, e WE MONITORING (L’Aquila) che sviluppa sistemi innovativi per il monitoraggio elettronico da remoto su frane, versanti, opere, strutture ed infrastrutture, in concerto con centri di ricerca universitari. Il Seminario sarà anche fruibile in diretta su facebook per l’intera giornata del 21 marzo.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556959451325&locale=it_IT