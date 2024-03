di T.A.

Il comune di Campobasso in collaborazione con l’Associazione Dajai ha organizzato per mercoledì 3 aprile, presso l’auditorium del Liceo Classico” Mario Pagano”, una giornata di riflessione sul tema dei conflitti e della pace, sulla partecipazione e sulla coscienza civile. Semi di Pace, questo il titolo dell’iniziativa, vedrà la partecipazione di numerosi relatori ed artisti che attraverso i loro racconti, le loro testimonianze e la loro arte porranno l’accento sui conflitti internazionali, sui venti di guerra e sulle tante contraddizioni di questo difficile periodo storico. Si parte alle 17.00 con i relatori: Hikmel Aslan, attivista di origine curda attualmente residente a Campobasso; Alessio di Rienzo; Cecilia Parodi, scrittrice e attivista per i diritti umani autrice del romanzo Bahar Gaza e Daniele Moschetti Padre Comboniano dell’Associazione Black & White di Castelvolturno. Alle 18.30 si esibiranno Luciana Patullo (artista poliedrica, arpista e cantante), Alessia d’Alessandro (Cantante, autrice, musicista) e ShaOne (rapper, scrittore, writer). Nel corso della serata sarà prevista una raccolta fondi tramite offerta libera.