E’ indetto il seguente bando per la selezione di n° 1 laureato in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (C.T.F.) per tirocinio extracurriculare da espletarsi presso le farmacie comunali di Via XXIV Maggio e di Via Emilia.

Allegati

Bando selezione tirocinante farmacista.pdf

Domanda selezione tirocinante farmacista.pdf