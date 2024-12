di Redazione

Il presidente del Consiglio comunale Giovanni Varra ha fissato una seduta monotematica sulle contrade e sulla sicurezza pubblica per il 9 dicembre 2024 alle ore 8:30, in prima convocazione. In caso di eventuale prosecuzione o mancanza del numero legale, la seconda convocazione è fissata per il 13 dicembre 2024, sempre alle ore 8:30. Alla seduta, convocata in modalità aperta, potranno intervenire parlamentari, rappresentanti di Regione e Provincia, associazioni di quartiere, comitati di cittadini e altre organizzazioni interessate ai temi da discutere. I tempi di intervento degli ospiti saranno definiti dal presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei capigruppo, che si riunirà subito dopo l’inizio dei lavori, in relazione al numero dei partecipanti regolarmente iscritti e ammessi a partecipare. La richiesta di una seduta monotematica è stata avanzata il 12 novembre scorso dalla consigliera di minoranza Giuseppina Bozza, del gruppo Popolari per l’Italia, insieme ad altri 9 rappresentanti dell’opposizione, sulla spinta delle segnalazioni circa una minore percezione di sicurezza dei residenti delle zone periferiche della città, molti dei quali vittime di furti. Contestualmente all’istanza di convocare un Consiglio a tema, la minoranza consiliare ha manifestato anche l’opportunità di coinvolgere, nelle eventuali decisioni che scaturiranno dal dibattito, associazioni di quartiere, comitati di cittadini delle zone interessate e organizzazioni riconosciute operanti sul territorio. I tempi di intervento degli ospiti saranno definiti dal presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo che si riunirà subito dopo l’inizio dei lavori, in relazione al numero dei partecipanti regolarmente iscritti e ammessi a partecipare. Associazioni, comitati e le organizzazioni riconosciute, per mezzo dei loro delegati, e i rappresentanti delle istituzioni avranno così la possibilità di dare voce ai cittadini interessati al tema oggetto della discussione rappresentandone le loro istanze. Gli interventi potranno essere prenotati mediante apposita comunicazione da inviare all’indirizzo di posta elettronica segreteria.presidenza@comune.campobasso.it o contattando il numero 0874405 570. In alternativa, sarà possibile fornire i propri dati entro e non oltre l’orario di inizio della seduta consiliare. L’ordine degli interventi – che dovranno essere attinenti all’oggetto dell’ordine del giorno – seguirà la cronologia delle prenotazioni e i tempi saranno determinati dal numero degli iscritti a parlare. Ulteriori dettagli o indicazioni saranno forniti all’inizio della riunione. La seduta può essere seguita al seguente indirizzo:

[YouTube](https://www.youtube.com/@ConsiglioComunalediCampobasso), pubblicato sulla homepage del nostro sito internet. Per eventuali richieste o chiarimenti è possibile contattare la Segreteria della Presidenza.