Si è svolta ieri a Campobasso la seconda edizione del PA Social Day, un evento unico nel suo genere con 18 città italiane impegnate in contemporanea sui temi della nuova comunicazione. Il momento di riflessione e di confronto, promosso e organizzato a livello nazionale dall’associazione PA Social, è stato realizzato a Campobasso dalla Camera di Commercio del Molise, con la sinergia del PID – Punto Impresa Digitale e in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise.

Durante la giornata è stato fornito un inquadramento teorico sulla grande quantità di dati disponibili grazie alle tecnologie ICT, sul loro utilizzo e sulla loro valorizzazione, per poi passare a un’esercitazione pratica sulle applicazioni di questi concetti nella vita d’impresa e in quella delle Pubbliche Amministrazioni. La gestione dell’immensa mole di dati a disposizione dell’intera collettività (i cosiddetti Big data) è un punto focale per lo sviluppo non solo economico ma anche sociale di ogni territorio. Da questo punto di vista, importanza fondamentale acquisiscono i dati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni in formato open data.

Gli open data permettono la creazione di imprese e servizi che generano nuove opportunità socio economiche. Hanno un valore sociale perché consentono maggiore comprensione del contesto e partecipazione da parte dei cittadini. Hanno un valore economico perché generano anche nuovi modelli di business e nuovi mercati nell’economia immateriale. Il riutilizzo e la combinazione dei dati da parte di altri soggetti, in particolare altre Pubbliche amministrazioni, può portare ad ottenere dati sempre più raffinati e nuovi rispetto alla conoscenza del territorio, da cui possono discendere decisioni più accurate sia da parte degli stessi attori pubblici sia da parte degli imprenditori.

Tutto questo ha spinto la Camera di Commercio a rilasciare, proprio in occasione del Pa Social Day, una prima serie di open data relativi all’andamento delle attività imprenditoriali dal 2000 al 2018, suddiviso per singoli comuni e settori di attività. “Una decisione che è nata dalla richiesta, spesso arrivata dagli imprenditori e Associazioni di categoria, di conoscere l’andamento di un particolare settore nel proprio comune, per poter cominciare a orientare le proprie scelte di investimento. Allo stesso tempo, un dato particolarmente utile alle pubbliche amministrazioni e alla società civile per comprendere l’evoluzione del nostro tessuto imprenditoriale” , afferma il Presidente della Camera di Commercio Paolo Spina. “I dati pubblicati creano un vantaggio competitivo per il nostro territorio, perché permettono di mettere in evidenza gli “asset” sui quali si basa la nostra economia.

Un punto di partenza, che nei prossimi anni potrà essere implementato con ulteriori tipologie di dati che la Camera di commercio può mettere a disposizione, con riguardo ad esempio alla natura giuridica delle imprese molisane o alla tipologia di imprenditore. Ma soprattutto, un dato di partenza estremamente utile se collegato ad altri dati pubblici che potrebbero essere forniti da altre pubbliche amministrazioni. Basti pensare all’enorme portata informativa che potrebbe avere la possibilità di incrociare questi dati con il fatturato appartenente ai diversi settori, con un’ eventuale collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. Ma non solo.

Potrebbero essere incrociati con i dati comunali in relazione a permessi di occupazione del suolo pubblico, trasporti, spese in relazione a determinati eventi per arrivare, ad esempio, ad una migliore organizzazione degli stessi a vantaggio di cittadini e imprese. La Camera di Commercio crede nel valore della condivisione ed è fiduciosa che questo non possa essere che il primo passo per una migliore conoscenza del territorio e uno sviluppo futuro.”