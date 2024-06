di Redazione

SEA Spa informa i residenti fruitori dell’Ecostazione di Corso Mazzini che a partire da venerdì 07 giugno 2024 avranno inizio i lavori per il posizionamento della nuova Ecostazione. A seguito dell’avvio dei lavori, si comunica che da lunedì 10 giugno 2024 l’attuale Ecostazione non sarà più operativa. Per minimizzare eventuali disagi, verranno predisposti cassonetti stradali nelle vicinanze della vecchia Ecostazione, che saranno a disposizione dei cittadini fino all’entrata in funzione della nuova struttura. SEA Spa si impegna a fornire aggiornamenti tempestivi riguardo la consegna a domicilio della nuova Tessera dell’Ecostazione e del kit per la raccolta differenziata, strumenti fondamentali per un corretto conferimento dei rifiuti. Questo intervento rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente e moderna dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e tutela ambientale della Città.