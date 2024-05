di Redazione

SEA SpA informa i cittadini di Campobasso, con particolare attenzione ai residenti della Zona Murattiana, che sono in corso i lavori di posizionamento delle Ecostazioni. Questo passo segna un importante passaggio verso la chiusura del cerchio per la raccolta differenziata in tutta la Città.

Le Ecostazioni, una volta operative, permetteranno di gestire i rifiuti in modo efficiente, fornendo un servizio essenziale a tutte le utenze domestiche. Tuttavia, al momento, queste strutture non sono ancora utilizzabili.

SEA SpA chiede pertanto la massima attenzione e collaborazione da parte di tutti i cittadini. È fondamentale non abbandonare rifiuti sulle Ecostazioni, o nei pressi, durante la fase di installazione. Tali comportamenti creano disagi, sono dannosi per l’ambiente e possono comportare sanzioni. Si invita quindi a continuare a utilizzare i cassonetti stradali attualmente in uso per il conferimento dei rifiuti.

Si ricorda, infine, che i lavori di installazione e attivazione delle Ecostazioni saranno completati nel più breve tempo possibile e che sarà data comunicazione tempestiva sugli sviluppi.