di Redazione

Al via la 2^ edizione del Campobasso Scuole in Folk, festival sulle culture dei popoli del mondo destinato agli alunni delle scuole di Campobasso e dintorni.

Sabato 11 maggio, a partire dalle ore 9.00, una grande festa all’insegna dell’intercultura, dell’inclusione e dello star bene insieme si terrà presso la splendida struttura del Palaunimol del CUS Molise, da sempre attento al mondo dello sport, del tessuto territoriale e del contesto socio-culturale, sempre a disposizione del mondo della scuola. Le finalità formative e culturali del progetto sono state infatti accolte e condivise dall’Università degli Studi del Molise, che ha gentilmente messo a disposizione il Palaunimol per la realizzazione del festival, dal Comune di Campobasso, dalla Regione Molise e dalla FITP – Federazione Italiana Tradizioni Popolari. Centinaia di bambini tra i 4 e gli 11 anni condivideranno ciò che hanno appreso sulle culture tradizionali dei popoli del mondo in un percorso di formazione attivato dall’Associazione “MoliseRadici: Cultura, Costume, Tradizioni APS”, che ha coinvolto alunni e docenti aderenti al progetto nella conoscenza di danze e canti tradizionali di diverse culture, in un viaggio virtuale che abbraccia i vari continenti. Attraverso i ritmi, le danze, le sonorità, i canti tradizionali, i bambini sono stati stimolati a superare le barriere della diversità di qualsiasi genere (culturali, fisiche, di genere …), ed a riflettere sul proprio ruolo di costruttori di una reale cultura dell’Inclusione, del Rispetto, della Pace e della Solidarietà. Protagonisti di questa seconda edizione del festival gli alunni dell’ I.C. Leopoldo Montini e dell’I.C. Igino Petrone di Campobasso, i “genitori coraggiosi”, che hanno condiviso i principi ispiratori del progetto e che si metteranno in gioco in prima persona insieme ai loro bambini, gli alunni della scuola secondaria di 1° grado dell’ I.C. G. Barone di Baranello magistralmente guidati sulla cultura tradizionale baranellese dalla Compagnia di cultura popolare “Le Bangale”, i ragazzi dell’AIPD – Associazione Persone Down di Campobasso. La manifestazione si concluderà con un gioioso e colorato momento di festa in cui tutti i protagonisti danzeranno insieme balli tradizionali di diversi Paesi. Ad arricchire questa edizione bellissime e travolgenti sorprese per bambini e per il pubblico. Appuntamento dunque al Palaunimol del CUS Molise di Campobasso alle ore 9.00 di sabato 11 maggio 2024, per condividere cultura, emozioni, musica, danza, allegria, bellezza di un meraviglioso girotondo di pace intorno al mondo.