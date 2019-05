Personale del Posto Polfer di Campobasso, congiuntamente alla Squadra Mobile della Questura del capoluogo molisano, in data 9 maggio u.s., ha tratto in arresto in flagranza di reato D.F.S., classe 1993 di Guardiaregia, accusato di detenzione e spendita di banconote false nonché di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Ancora una volta l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti è alla base di un’indagine della Polizia, partita da un controllo occasionale svolto, pochi giorni fa, presso la stazione ferroviaria di Campobasso dagli uomini della Polfer nei confronti di un giovane, M.S., classe 1999 della Provincia di Foggia e studente presso un Istituto scolastico Superiore di Campobasso, sorpreso a spendere presso un esercizio pubblico banconote da 20 euro risultate false.

L’intervento della Polizia ha consentito di stabilire che il ragazzo poco prima aveva ricevuto dette banconote quale corrispettivo della cessione di sostanza stupefacente, acquistata da altro studente campobassano, I.G., di anni 19, residente a Guardiaregia. L’immediata perquisizione personale e domiciliare nei confronti di M.S., ha portato al rinvenimento, tra l’altro, di ben 8 banconote da 20 euro false nonché di 18 involucri contenenti hashish, di un bilancino di precisione e del “registro contabile” dell’attività di spaccio.

La perquisizione presso il domicilio di I.G., invece, ha consentito di recuperare una banconota da 20 euro falsa, del tutto simile a quelle cedute da quest’ultimo a M.S. per l’acquisto dello stupefacente. A seguito di ulteriori approfondimenti, la Polizia è risalita a D.F.S. e nel corso della perquisizione delegata dall’A.G., svolta presso l’abitazione dell’uomo, è stata rinvenuta una somma di denaro contante, pari a 1.810 euro, in banconote false da 20 e 50 euro, oltre a 6 grammi di cocaina, ad una piantagione di marjuana in vaso con lampade specifiche per la crescita, un bilancino di precisione e vario materiale da taglio e da confezionamento.

L’indagine ha consentito di appurare che le banconote false, oltre che essere spese in esercizi commerciali o presso uffici postali, venivano spesso utilizzate dagli acquirenti di stupefacente per pagare i propri fornitori. D.F.S. è stato quindi tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Campobasso a disposizione dell’A.G. procedente. Degli altri giovani coinvolti, I.G. è stato denunciato a piede libero per detenzione e spendita di banconote contraffate mentre M.S. per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.