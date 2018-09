Tredici persone denunciate, tra amministratori e titolari di aziende ispezionate, accertati 30 milioni di euro di ricavi sottratti all’imposizione e violazioni Iva per circa 5 milioni di euro. È il bilancio dell’attività svolta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso nel settore del commercio di autoveicoli usati.

Dagli accertamenti è emersa anche l’inesistenza di diverse rivendite sia a Campobasso sia in alcuni Comuni del Basso Molise. Tra le violazioni maggiormente riscontrate quelle relative alla mancata o infedele dichiarazione dei redditi per importi di particolare entità, l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.