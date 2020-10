Domani 13 ottobre, con inizio alle ore 10.30, presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale, avrà luogo una conferenza stampa per la presentazione della campagna di vaccinazione antinfluenzale e del programma di vaccinazione antipneumococcica per la stagione 2020-2021. Interverranno il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il direttore generale per la Salute, Lolita Gallo, oltre ai vertici dell’ASReM, Oreste Florenzano, Virginia Scafarto, Antonio Lastoria.