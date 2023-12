I padroni di casa la sbloccano al primo tiro della ripresa. I ragazzi di Lauro hanno avuto le occasioni più nitide, ma hanno trovato un Esposito in gran forma

CAMPOBASSO – Tutto pronto per Campobasso-Samb.

NOTE

Bellissima cornice di pubblico, campo in discrete condizioni. Padroni di casa in rossoblu, ospiti in maglia bianca. Spettatori 4420.

FORMAZIONI

CAMPOBASSO (4-3-3): Esposito 05, Pacillo 04, Nonni, Gonzalez, Di Nardo (85′ Ricamato), Coquin (72′ Persichini), Mengani 04 (80′ Pontillo 04), Maldonado, Bonacchi, Grandis, Serra 03 (80′ Lombari 04). All. Rosario Pergolizzi. A disp. Di Donato 04, Tordella 03, Abreu, Pontillo 04, Hulidov 05, Sdaigui.

SAMB (4-4-2): Coco 03, Pagliari 04, Sbardella (85′ Martiniello), Sirri, Zoboletti 05, Arrigoni, Barberini (63′ Scimia), Battista, Cardoni 04, Alessandro (80′ Romairone), Tomassini. All. Maurizio Lauro. A disp. Grillo 07, Pezzola, Pietropaolo 03, Fabrizi 06, Orfano 05, Lonardo 05.

ANGOLI 4-3

AMMONITI Grandis (C) Barberini (S) Scimia (S) Pacillo (C)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Subito punizione dalla trequarti per i padroni di casa sui cui sviluppi scaturisce il primo corner della gara.

2′ Palla in mezzo a cercare Nonni, Coco esce e blocca in presa alta.

5′ Si affaccia in avanti la Samb, cross di Battista sul secondo palo per Cardoni che prova a rimetterla in mezzo ma il portiere molisano blocca.

9′ Alessandro si libera dal limite e prova il destro. Colpisce però troppo di esterno e la sfera termina larga.

11′ Ancora Samb, Arrigoni ci libera il destro ai 25 metri. Corner dopo una deviazione.

12′ TOMASSINI DI TESTA: Esposito provvidenziale si distende e blocca la sfera.

15′ CI RIPROVA ALESSANDRO: Destro forte dai 16 metri ma centrale. Esposito c’è. Cresce la Samb.

17′ Primo giallo della gara per Grandis, dopo una dura entrata su Arrigoni.

21′ Cross di Zoboletti da destra, Esposito blocca in presa.

22′ Sponda opposta ci prova Di Nardo, Sirri respinge col corpo.

23′ OCCASIONE CAMPOBASSO. Da corner Maldonado in mezzo per Gonzalez che di testa impatta costringendo Coco al grande intervento.

27′ Ancora i padroni di casa, Pacillo crossa da destra per Di Nardo che per poco non trova l’impatto con la sfera.

30′ Gran botta di Mengani da oltre 30 metri. Coco alza in calcio d’angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi.

38′ Fase di lotta a centrocampo fra le due squadre.

39′ Tiro cross di Pagliari, che scivola direttamente sul fondo.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1′ Duplice fischio. Due occasioni per parte, ma ancora reti bianche a fine primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′ BATTISTA IMPEGNA ESPOSITO: pronti via subito in attacco la Samb. Tiro a giro del numero 11 che costringe il portiere di casa a metterci i guantoni.

46′ Angolo Samb, Sbardella di testa fuori di un nulla.

47′ Insistono i rossoblu, Cardoni ruba un bel pallone sulla destra e lo mette in mezzo. Esposito blocca, è partita fortissimo la Samb in questa ripresa.

48′ Cambio di fronte, colpo di testa di Serra alto sopra la traversa.

54′ CONTROPIEDE SAMB: difesa del Campobasso altissima, Alessandro in ripartenza si presenta solo davanti a Esposito, ma viene recuperato all’ultimo da Bonacchi che lo contrasta facendolo cadere. Per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore.

60′ Ammonito Barberini per un fallo a centrocampo. Mister Lauro lo toglie e inserisce Scimia.

65′ Cross di Pagliari dalla sinistra, Esposito esce e blocca con sicurezza.

70′ Ammonito anche Scimia per un fallo su Maldonado.

75′ Punizione dalla trequarti per la Samb, Sbardella impatta di testa ma Esposito blocca.

80′ Dentro Romairone per Alessandro nella Samb.

84′ GOL Campobasso: lancio dalla difesa a cercare Persichini che in area elude la marcatura di Sirri e Sbardella, incrocia col destro e fulmina Coco. 1-0.

85′ Prova una reazione la Samb, Scimia si invola sulla sinistra e mette in mezzo dalla linea di fondo, ancora attento Esposito.

87′ Mister Lauro si affida a Martiniello, esce il difensore Sbardella.

89′ MARTINIELLO COL DESTRO: fuori di un nulla. Gran botta dai 16 metri direttamente sul fondo.

90′ Sono 5 i minuti di recupero.

90’+1 Giocatori del Campobasso che non perdono occasione per finire a terra e far scorrere il cronomentro.

90’+3 Pagliari in mezzo a cercare Tomassini anticipato all’ultimo da Gonzales.

90’+4′ Cross di Cardoni direttamente sul fondo.

90’+5′ Finisce qui. Campobasso-Samb 1-0. Decide il gol di Persichini. Prima sconfitta stagionale per i rossoblu di mister Lauro.

redazione