Per la seconda edizione del “Sabato al Borgo” del prossimo 26 ottobre, sono prenotabili dal pomeriggio di martedì 22 ottobre le visite guidate gratuite presso l’Infopoint turistico (recandosi di persona o telefonando al numero: 0874.405299):

GIOELE DI RENZO ‘PERCORSO SU AMEDEO TRIVISONNO’ H 17.00

CARLA ‘VISITE GUIDATE AL CENTRO STORICO’ H 18.00

PATRIZIA ‘VISITE GUIDATE AL CENTRO STORICO’ H 20.00

‘PASSI DI STORIA SULLE ORME DEI CORCIATI E TRINITARI’, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ‘CROCIATI E TRINITARI’ H 18.30

Straordinariamente sarà aperto gratuitamente il Museo Sannitico in orario notturno. Inoltre, la Campobasso Sotterranea organizzerà visite guidate al prezzo di 4 € prenotabili al numero 3288627594. Intanto, l’Amministrazione comunale ha previsto una una conferenza stampa per la presentazione di tutte le attività, fissata per giovedì 24 ottobre p.v. alle ore 10.00 presso Palazzo San Giorgio.