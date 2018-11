La Polizia di Stato (Squadra Mobile) ha identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria D.B.M. di anni 53, abitante in un Comune della Provincia di Campobasso, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, che il 29 giugno 2018, in un noto supermercato di questo capoluogo, aveva asportato dalla borsa di una signora intenta a fare la spesa il portafogli contenente circa 500 euro in contanti.

In una successiva perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Campobasso, venivano rinvenute e sequestrate le scarpe che la donna indossava al momento del furto e la borsa, a conferma delle risultanze investigative sull’identificazione della donna fatta dalla Polizia nell’ipotesi accusatoria.

In tale ottica la Polizia ritiene di dover diffondere il video del furto – scaricabile al link http://www.poliziadistato.tv/c_GwJU3W6R13 – dove sono stati opportunamente oscurati i volti dei soggetti ritratti, proprio per far comprendere le tecniche che i borseggiatori utilizzano nel sottrarre alle ignare vittime il denaro o altre oggetti di valore, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini a prestare le opportune cautele per evitare borseggi, prestando attenzione ai vicini.

In alcuni casi, infatti, i borseggiatori si presentano proprio come persone distinte e dai modi gentili che approfittano della distrazione e della buona fede delle loro vittime per mettere a segno il loro disegno criminoso. Il link resterà visibile per 168 ore.