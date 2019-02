Nella mattinata di oggi, mercoledì 27 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Venafro hanno deferito in stato di libertà un responsabile di filiale della provincia di Campobasso per il reato di appropriazione indebita, a seguito di una denuncia-querela presentata dall’amministratore della società che opera nel campo della distribuzione di materiale elettrico. Le indagini condotte dai militari permettevano di acclarare che il responsabile si era impossessato di vario materiale depositato nel magazzino che gestiva. Danno arrecato dalla società di oltre 25mila euro.

In un contesto di crisi economica, come quello che stiamo vivendo, quando accadono episodi spiacevoli come questo, inevitabilmente ci sono delle ripercussioni gravi. Nel caso specifico, subire un furto per un ammontare di oltre 25mila euro, equivale a subire un danno pesante per un’azienda che lavora onestamente in una realtà difficile come la nostra. Da quanto ci hanno riferito, l’attività commerciale che ha subito il furto, sarà costretta a chiedere i battenti. Una pessima notizia che non avremmo mai voluto riportare.