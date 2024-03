di Redazione

Si è tenuto al Circolo Sannitico l’evento “Campobasso, Riti e Tradizioni – Il patrimonio immateriale raccontato per immagini” durante il quale sono stati presentati i video realizzati per l’Amministrazione comunale di Campobasso dal film maker Carmine Scarinci e dedicati ai Riti della Settimana Santa e al Settenario dedicato alla Madonna Addolorata, il così detto “Zucheta-zù”. Durante l’incontro, moderato dal Consigliere Antonio Vinciguerra, è intervenuta la presidente dell’Associazione Moliseradici, Cristina Salvatore, che ha illustrato al pubblico il costume tradizionale da lutto campobassano spiegando i legami che tali abiti avevano con il rito del Mortorio del Venerdì Santo.

È stata poi inaugurata la mostra fotografica “La Settimana Santa a Campobasso” di Simone Di Niro che rimarrà aperta fino a domani, 21 marzo, dalle ore 18.00 alle 20.00. Il Sindaco Paola Felice, nei saluti agli intervenuti, ha manifestato la sua soddisfazione per essere riuscita a concludere un percorso di documentazione delle tradizioni campobassane da oggi disponibili sul sito e sui canali visitcampobasso.it. Ha poi evidenziato l’importanza di tutte le manifestazioni demoetnoatropologiche che rappresentano per Campobasso – e per l’intera Regione – non solo un patrimonio culturale di inestimabile valore, ma anche una risorsa e un’attrazione turistica. I video presentati sono visibili ai seguenti link:

Zucheta-zù: https://www.youtube.com/watch?v=84-Ly-vibAQ

I Riti della Settimana Santa: https://www.youtube.com/watch?v=by5d23S5FPk