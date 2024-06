Si sono concluse domenica le operazioni di voto in merito al Bilancio Partecipativo 2023 del Comune di Campobasso, strumento di democrazia diretta che promuove la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali e, in particolare, al bilancio preventivo dell’Ente. Undici le proposte ammesse alla selezione nell’ambito delle quattro aree tematiche indicate nella prima fase dell’iniziativa: arredo e decoro urbano; spazi, area verdi e politiche ambientali; attività culturali e sportive; politiche educative e giovanili e disabilità.

Rispetto allo scorso anno, le consultazioni per via telematica hanno favorito una grande partecipazione: ben 4027 i voti espressi di cui 3512 validi che hanno decretato la vittoria, con 661 preferenze, del progetto “Percorso culturale per la frazione Santo Stefano”.

Il progetto vincitore, proposto dall’APS Tratturando, prevede l’istallazione di 8 paline informative lungo le strade della frazione con indicazioni sulla storia, sulla geografia, sulle tradizioni e sui piatti tradizionali. Il percorso culturale sarà integrato con la realizzazione di una stele commemorativa in località Colle San Pietro, luogo dove il 1° marzo 1383 moriva Amedeo VI di Savoia detto il Conte Verde e con la realizzazione di una fontana in piazza Santa Maria di Loreto in sostituzione del vecchio fontanile. Inoltre, saranno realizzati servizi igienici in piazza Lavatoio.

redazione