di Redazione

Si terrà lunedì, 7 ottobre, alle ore 18.00 presso la sala consiliare del Comune di Campobasso, un incontro pubblico promosso dall’Amministrazione Comunale finalizzato ad illustrare alla cittadinanza i dettagli dell’intervento in corso per la riqualificazione della Villa De Capoa.

Come noto, il Comune di Campobasso, è risultato assegnatario di un finanziamento, a seguito della candidatura di un articolato progetto, di due milioni di euro, erogato dal Ministero della Cultura con fondi PNRR, per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici; in tale ambito, è stato sviluppato un programma di rigenerazione della Villa De Capoa denominato “Il Giardino storico di Villa De Capoa, tra biodiversità e socialità”, che nasce dalla sinergia tra Comune, che si è avvalso anche della qualificata consulenza dell’Unimol, e Soprintendenza, ed interverrà in maniera importante su tutte le componenti della villa: verde ed arborea, monumentale, architettonica ed impiantistica. L’obiettivo è quello di implementare la qualità ambientale dell’area e la valorizzazione degli spazi pubblici, integrando la vocazione di giardino storico con quella di parco urbano per una piena e rinnovata fruibilità della villa; innescare processi virtuosi di sperimentazione eco-sostenibile garantendo una riproducibilità delle risorse naturali e delle specie vegetali, con attenzione agli aspetti fitopatologici, climatici e manutentivi, nonché divulgare uno sviluppo consapevole della cultura del verde pubblico nella sua accezione civica contemporanea, come luogo aperto alla città stessa. All’incontro parteciperanno rappresentanti del Raggruppamento Tecnico incaricato all’esecuzione del progetto, che illustreranno lo stato dell’arte dei lavori e, soprattutto, gli obiettivi da raggiungere per i prossimi mesi quando Villa De Capoa verrà restituita alla città rinnovata e rigenerata grazie ad un intervento tanto atteso quanto necessario.