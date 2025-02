di Redazione

Proseguono a pieno ritmo i lavori di riqualificazione del Terminal dei bus di Campobasso, un progetto che rientra tra le iniziative finanziate con i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e intercettati dalla precedente amministrazione guidata da Roberto Gravina.

La sindaca Marialuisa Forte e l’assessore ai Lavori Pubblici, Piero Colucci, insieme all’architetto Stelvio Bagnoli, hanno effettuato un sopralluogo per monitorare l’avanzamento dei lavori di questo importante hub della mobilità urbana ed extraurbana, fondamentale per la vita quotidiana di tanti cittadini e pendolari. L’intervento, che mira a modernizzare e migliorare la fruibilità della struttura, è destinato a diventare un punto di riferimento per la città, facilitando gli spostamenti e offrendo nuovi spazi di accoglienza e servizi per tutti. Il completamento dei lavori è previsto tra settembre e ottobre 2025, con un ampio restyling che trasformerà il Terminal in un luogo più moderno, sicuro e funzionale. Attualmente, sono stati già ultimati importanti lavori: l’immobile è stato completamente ripulito, la vetrata è stata sostituita, e la scala antincendio è stata installata per garantire la sicurezza degli utenti. Si sta lavorando attivamente alla tramezzatura degli interni, che porterà alla creazione di spazi più ampi e organizzati. Un’altra importante novità è rappresentata dall’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura della struttura, per rendere l’edificio più sostenibile e ridurre l’impatto ambientale, in linea con gli obiettivi del PNRR. Una delle principali novità che la riqualificazione del Terminal porterà è la creazione di diversi nuovi servizi per i cittadini e i pendolari. Tra questi, un bar, una tavola calda, una biglietteria e un info point. Saranno inoltre previsti spazi dedicati al relax e allo studio, per consentire a chi aspetta il proprio bus di trascorrere il tempo in modo confortevole, al riparo dal caldo estivo o dal freddo invernale. Questo è un aspetto particolarmente significativo per gli studenti, che ogni giorno arrivano da comuni limitrofi e sono spesso costretti a stare all’aria aperta per molte ore, in attesa della partenza dei mezzi. A completare il progetto ci sarà una scalinata che collegherà il Terminal al tunnel pedonale che porta direttamente al cuore del centro città, insieme a un ascensore, che garantirà la massima accessibilità alla struttura, in particolare per le persone con disabilità o a mobilità ridotta. “Il Terminal sarà presto un luogo nuovo, più moderno e funzionale, dove i cittadini e i pendolari potranno trovare spazi sicuri e confortevoli”, dichiarano la sindaca Marialuisa Forte e l’assessore Piero Colucci. “La riqualificazione non riguarda solo l’adeguamento strutturale, ma mira a trasformare il Terminal in un vero e proprio punto di incontro e di servizi per la comunità, dando un nuovo impulso alla mobilità cittadina e migliorando la qualità della vita per tutti. Con il supporto dei fondi PNRR, la seconda vita del Terminal sarà un simbolo di innovazione, sostenibilità e accessibilità”. L’intervento, del costo complessivo di circa 3 milioni di euro, rappresenta un primo lotto funzionale di un più ampio progetto di riqualificazione e riorganizzazione dell’intera area del Terminal.