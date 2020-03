Da oggi, lunedì 9 marzo, riprenderanno i lavori di manutenzione straordinaria, giunti su viadotti, che interesseranno lo svincolo di collegamento Tangenziale est di Campobasso. Lo rende noto l’Amministrazione comunale.

“Abbiamo appositamente preferito far partire celermente i lavori da effettuare sui giunti del viadotto proprio in questi giorni durante i quali le scuole resteranno chiuse, in modo tale da limitare così al massimo eventuali disagi per la circolazione”, ha affermato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

Quindi, da oggi, fino al completamento dei lavori nell’area interessata, è prevista la predisposizione del senso unico alternato della circolazione veicolare regolarizzato con impianto semaforico mobile nei seguenti tratti di strada:

– svincolo con innesto da via Scardocchia – via Lombardia;

– anello di svincolo sottostante strada statale.