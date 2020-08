Riprendono oggi, giovedì 27 agosto, gli appuntamenti dello SPAZIO EXCOVER organizzati a Piazzetta Palombo nell’ambito del progetto europeo EXCOVER | Experience, Discover & Valorise Hidden Treasure Towns and Sites of Adriatic Area, finanziato dal programma “Italia – Croazia 2014 – 2020”, di cui il Comune di Campobasso è partner.

L’obiettivo del progetto è la valorizzazione dei siti naturalistici e culturali di aree italiane e croate meno note ai maggiori flussi turistici, che rappresentano un patrimonio di inestimabile valore per i visitatori ma soprattutto per i cittadini.

Una delle azioni centrali è il coinvolgimento della comunità locale per l’individuazione di un patrimonio di beni e servizi culturali poco noti e sottoutilizzati che possono essere alla base di una modalità innovativa di offerta turistica. Fondamentale è quindi la capacità di favorire e facilitare il coinvolgimento dei locali nelle attività turistiche, dalla creazione dell’immaginario del luogo (è così che il luogo viene presentato ai turisti) al miglioramento delle possibilità offerte dalla sharing economy.

Lo SPAZIO EXCOVER è il luogo dove organizzare i “focus groups” con i cittadini, i rappresentanti delle associazioni culturali e turistiche, i ristoratori, i commercianti e tutti coloro che vogliano partecipare e contribuire ad elaborare un modello turistico della città di Campobasso. Lo “SPAZIO” è inteso quindi come un luogo inclusivo dove proporre idee, portare racconti poco conosciuti, chiacchierare della città e provare ad immaginare strategie di sviluppo condivise.

Turisti e visitatori, che diventeranno figure chiave in quanto possono partecipare alla costruzione di conoscenze ed esperienze locali, saranno intervistati dai facilitatori del gruppo di assistenza tecnica del progetto e saranno coinvolti nel processo di partecipazione guidato della comunità allo sviluppo turistico basato su una valorizzazione sostenibile delle risorse endogene naturali e culturali.

La scelta di aprire lo SPAZIO EXCOVER a Piazzetta Palombo permette di garantire uno spazio aperto e di passaggio, posizionato al centro storico della città, e contemporaneamente definito ai lati dai porticati che lo rendono perfetto per incontri in sicurezza ma non dispersivi.

Due primi appuntamenti si sono già tenuti il 6 e il 20 agosto, i prossimi avranno la seguente calendarizzazione: giovedì 27 agosto; 3 e 10 settembre.

L’orario di apertura previsto è dalle 18,30 alle 20,30.

I cittadini saranno messi a loro agio, in una situazione informale e accogliente così da rendere più autentica e rilassata l’intervista. Saranno rispettate le normative vigenti di distanziamento sociale e protezione individuale e sanificate di volta in volta le superfici di contatto.