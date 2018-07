A nove anni da quel drammatico giorno Campobasso ricorda il caporal maggiore scelto che perse la vita in Afghanistan.

Era il 14 luglio 2009 quando Campobasso e il Molise intero pianse la morte di Alessandro Di Lisio il caporal maggiore scelto perse la vita in una missione di pace in Afghanistan. Un ordigno esploso contro la pattuglia vicino a Farah non gli lasciò scampo. Erano quattro mesi che Alessandro si trovava in missione, aveva solo 25 anni.

Il paracadutista dell’ottavo genio guastatori della Folgore, faceva parte di un team specializzato nella bonifica delle strade, prima del passaggio di convogli militari e diplomatici. Quel giorno Alessandro era impegnato con un gruppo di commilitoni a Bordo di due veicoli e di un mezzo blindato, quando la bomba esplose con una potenza superiore a quella di esplosivi analoghi utilizzati in passato.

PROGRAMMA

Ore 09.30. Chiesa Santa Maria del Monte in Campobasso.

Celebrazione di una Santa Messa.

A seguire la famiglia e gli intervenuti si sposteranno presso il cimitero attiguo al Convento di San Giovanni dei Gelsi per un momento di raccoglimento e preghiera davanti al Sacello di Alessandro;

Ore 16.00 / 20.00. Parco “Eduardo De Filippo”, zona di San Giovanni dei

Gelsi: quadrangolare di calcio a cinque fra tre squadre locali, organizzate dagli Amici di Alessandro in Suo onore, ed una quarta squadra composta da atleti dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti, al quale apparteneva Alessandro.

A seguire premiazione delle squadre.