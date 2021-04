Sono 5 i medici della Uoc di Radiologia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso denunciati dal comando regionale dei Carabinieri del Nas, nel luglio 2019, per truffa ai danni dello Stato. Sulla loro posizione e la relativa richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica del capoluogo, è iniziata a fine marzo la sessione delle udienze preliminari.

Il Nas dopo una precisa e certosina attività investigativa, condotta dai militari guidati dal comandante Mario Di Vito, ravvisarono irregolarità nella condotta dei medici, per quanto riguarda la cosiddetta pronta disponibilità e le reperibilità notturne.

Una inchiesta analoga riguardò negli anni precedenti anche personale Asrem del basso Molise.

Gli indagati simulavano l’emergenza-urgenza, richiamandosi da soli in servizio, omettendo poi di timbrare il cartellino per allontanarsi dal presidio ospedaliero, dove in effetti non c’era alcuna emergenza-urgenza in atto. L’indagine coordinata dalla Procura, che ha utilizzato anche mezzi di video-registrazione con telecamere delle condotte truffaldine, perpetrate tutte di notte, con l’attività investigativa durata circa 6 mesi. Ennesima inchiesta per snidare comportamenti legati all’assenteismo, come in precedenza diverse ve ne erano state sul territorio regionale.