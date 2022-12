Raccogliamo con convinzione l’appello pubblico di Elly Schlein: domenica mattina saremo a Roma all’iniziativa per organizzare la partecipazione al prossimo congresso Nazionale del PD. In quell’occasione chiederemo ad Elly di candidarsi alla Segreteria Nazionale per costruire la proposta innovativa, riformista e progressista, capace di modernizzare davvero l’Italia.



Ci convincono, tra le altre, le priorità caratterizzanti la proposta di Elly: – lavoro e lotta alle diseguaglianze sociali; – contrasto ai cambiamenti climatici; – tutela dei diritti costituzionalmente garantiti a partire da quello di accesso alle cure attraverso una sanità pubblica di qualità.

Oltretutto tanti sono le ragazze e i ragazzi, le persone della società civile, le donne e gli uomini di cultura e delle istituzioni locali, i militanti dell’area del centrosinistra, che in questi giorni ci hanno chiesto di contribuire a rendere vincente il progetto che Elly incarna, perché il PD sia autenticamente la loro casa.

Non da ultimo, Elly, con la sua sensibilità, competenza ed esperienza, può diventare la prima donna Segretaria Nazionale del PD.

A seguito dell’incontro a Roma con Elly e sulle tematiche emergenti, lunedì 5 dicembre 2022, alle ore 10.30, terremo apposita conferenza stampa presso la sala caffè del bistrot “Da Dieci” in Campobasso Corso Bucci N.10.