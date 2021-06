Alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, è stato inaugurato questa mattina a Campobasso il monumento dedicato ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri. L’idea dell’opera è nata da una volontà condivisa dell’Amministrazione comunale con il locale Comando provinciale, a dimostrazione della considerazione e della riconoscenza dei cittadini molisani per l’instancabile lavoro quotidiano compiuto dai Carabinieri a sostegno della popolazione, non ultimo quello che li ha visti, e li sta vedendo, costantemente impegnati anche sul fronte dell’emergenza pandemica Covid-19. L’opera è stata collocata in via Colle delle Api, nella rotatoria di ingresso alla città per chi proviene dalla statale 647 Bifernina e dalla ss 87, luogo ad elevato traffico veicolare e di alta visibilità.

L’opera, finanziata dal gruppo imprenditoriale Larivera, è stata realizzata in pietra di Trani e acciaio dallo scultore Fernando Izzi di Torella del Sannio (Campobasso). Tra i presenti alla cerimonia, il Vice Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini. (da ANSA).

Ecco le foto e video dell’evento: