L’edificio della scuola ‘Montini’ di via Scarano a Campobasso presenta numerose criticità. Questo, in sostanza, è quanto emerge dalla relazione dei Vigili del fuoco a seguito del crollo di una parte del solaio avvenuto lo scorso 16 novembre. Dopo questo episodio il sindaco, Antonio Battista, ha disposto la chiusura della scuola.

“Anche in altri locali situati ai vari piani – si legge in un documento del Comune – si rileva in egual misura un quadro fessurativo che va sottoposto ad accertamenti tecnici finalizzati all’individuazione delle concause che hanno generato tali fenomeni”. Intanto, i sopralluoghi della struttura tecnica comunale “hanno confermato il fenomeno descritto anche in altri ambienti in corrispondenza dei setti verticali realizzati di recente allo scopo di migliorare sismicamente la struttura dell’immobile”.

I Vigili del fuoco, dopo due sopralluoghi, hanno inoltre evidenziato “situazioni fessurative pregresse e di vecchia data e altri pericoli di distacco di calcinacci anche in ambienti diversi dalle aule”. A riportare la notizia è l’Ansa.