Ennesima rapina in Molise, dopo Termoli, nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 marzo, è toccato a Campobasso. Un rapinatore, armato di un coltello, ha fatto irruzione nel supermercato creando il panico tra le gente impegnata a fare la spesa. Ha intimato alla cassiera di consegnarli il denaro presente in cassa e, una volta in possesso del magro bottino, sembra poche centinaia di euro, si è dato alla precipitosa fuga. Non è chiaro se ad attenderlo fuori ci fosse un complice. Sull’accaduto indagando i Carabinieri che stanno visionando le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona.