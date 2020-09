L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso in coerenza ed attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 6 marzo 2020, ha emanato l’Avviso Pubblico “Programma Fondo Non Autosufficienza (FNA 2019): servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio”.

Il Programma ha la durata di 12 mesi, decorrenti dall’approvazione delle graduatorie dei beneficiari. Sono fatti salvi effetti retroattivi, in relazione ai tempi tecnici della procedura, in particolare l’erogazione del contributo decorrerà a far data dal 1° giugno 2020.

Il Programma è finalizzato ad assicurare a persone (adulti e minori), in condizione di disabilità gravissima, un sistema assistenziale domiciliare; a minori con gravissima disabilità, percorsi di studio e formativi per l’acquisizione di maggiori livelli d autonomia; ai soggetti che frequentano i Centri Socio Educativi Diurni l’inserimento in attività progettuali, a carattere sperimentale, che favoriscano l’inclusione sociale e l’apprendimento di nuove competenze.

L’istanza di ammissione al Programma deve essere redatta utilizzando esclusivamente i modelli allegati all’Avviso Pubblico, avendo cura di produrre unitamente la certificazione richiesta. Tali modelli saranno disponibili presso gli Uffici di Cittadinanza dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, nonché scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Campobasso, ai seguenti indirizzi: www.comune.campobasso.it (nelle news) e www.ambitosocialecb.it.

La domanda, in busta chiusa, dovrà essere inviata all’ATS di Campobasso all’indirizzo: “Ufficio di Piano – Via Cavour 5” nelle seguenti modalità:

– inoltrata a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento);

– consegnata a mano previo appuntamento telefonico al numero 0874-405598 nei giorni di martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00;

– inoltrata a mezzo PEC dell’Ambito: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it; entro e non oltre le ore 12,00 del 1° ottobre 2020.

Sarà possibile rivolgersi per qualsiasi informazione alla Segreteria dell’Ambito sita a Campobasso al II piano di Via Cavour n. 5, oppure contattare i seguenti recapiti telefonici 0874/405553-576-718.

Gli orari di ricevimento sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.