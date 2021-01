Il settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Campobasso, ha provveduto a pubblicare il bando per l’assegnazione in concessione dei locali-box di Piazzetta Palombo, contrassegnati dai numeri 12, 7, 16 e 18, destinati indistintamente alla promozione e alla vendita di manufatti dell’artigianato di propria produzione, delle piccole produzioni agroalimentari molisane, nonché per l’attività di promozione del territorio.

Relativamente ai prodotti del settore agroalimentare è ammessa la promozione e la vendita dei seguenti prodotti opportunamente confezionati:

• miele, pappa reale e affini

• marmellate, succhi, sott’oli e affini

• funghi e tartufo conservati in barattoli

• birre artigianali imbottigliate

• vino imbottigliato cantine molisane

Le domande di partecipazione, indirizzate al settore Attività Produttive del Comune di Campobasso, dovranno essere presentate, in competente bollo, entro e non oltre il giorno 11 febbraio 2021. Non è consentita la presentazione a mano.

La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda, comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. Sulla busta esterna dovrà esser riportata la seguente dicitura “DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCALI BOX DI PIAZZETTA PALOMBO”.