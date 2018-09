In merito al concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di “Specialista di Vigilanza Urbana”(cat. D1), si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell’11.09.2018 è stata erroneamente indicata la data della prova preselettiva il giorno 18 settembre 2018.

La prova preselettiva, invece, si terrà il giorno giovedì 18 ottobre 2018 alle 10:00 presso l’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Economia, terzo piano.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 18 settembre 2018 sarà pubblicato l’annullamento del precedente avviso e l’indicazione della data corretta.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione concorsi.