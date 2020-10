Come era già stato preannunciato nei mesi scorsi dalle dichiarazioni dell’assessore alle Attività Produttive, Paola Felice, l’Amministrazione Comunale di Campobasso, con la delibera di giunta numero 201, pubblicata il 30 settembre scorso, ha di fatto ufficialmente prorogato l’esenzione da pagamento della TOSAP e COSAP, per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, fino al 31 dicembre 2020.

“Abbiamo lavorato per rendere effettiva anche nella nostra città questa misura fino alla fine del 2020, così come era del resto nelle nostre intenzioni inziali sin da maggio. – ha dichiarato l’assessore Felice – Il riscontro avuto in questi mesi per quanto fatto dall’Amministrazione, in termini pratici, con l’obiettivo di sostenere il rilancio delle attività produttive cittadine, è stato ampiamente positivo e a breve, con un nuovo atto di Giunta, estenderemo l’esenzione dal pagamento della TOSAP e COSAP fino al 31 dicembre 2020, anche per le aree mercatali all’aperto

Intanto, – ha aggiunto Felice – i titolari di pubblici esercizi che siano già in possesso dell’autorizzazione concernente l’utilizzazione del suolo pubblico valida fino al 31 dicembre 2020, sono automaticamente esonerati dal pagamento della TOSAP e COSAP fino all’anzidetta data, – ha specificato l’assessore Felice – senza la presentazione di ulteriore istanza di proroga, salvo inoltrare comunicazione e planimetria relative ad eventuali modifiche circa la tipologia di occupazione già autorizzata.”

La delibera altresì stabilisce che per tutti gli altri l’istanza di proroga della concessione deve essere inoltrata in via telematica al SUAP, ad integrazione della pratica con la quale è stata concessa la precedente autorizzazione, allegando la planimetria con l’indicazione di eventuali modifiche apportate rispetto a quella presentata a corredo della prima istanza di concessione relativamente alla superficie pubblica o di uso pubblico occupata con i dehors e/o con tavoli e sedie.

Sarà lo stesso SUAP, in ordine cronologico di arrivo delle istanze, previa verifica dei requisiti prescritti, con l’Ufficio Commercio, e previa valutazione, anche eventualmente con l’ausilio della Polizia Municipale, delle condizioni di sicurezza e di viabilità, a rilasciare una nuova autorizzazione all’occupazione fino al 31 dicembre 2020 (con eventuali prescrizioni connesse al pubblico interesse, alla sicurezza stradale, alla libera circolazione di veicoli e pedoni, ecc.).

Rimangono pienamente in vigore tutte le norme, gli adempimenti e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario a carico del Gestore e che devono essere osservate con particolare scrupolo ed attenzione, considerato il perdurare dell’emergenza legata al COVID.