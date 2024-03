di T.A.

Quella che inizia oggi sarà una settimana ricca di appuntamenti a cui l’Amministrazione comunale di Campobasso ha concesso il patrocinio e il proprio sostegno. Si parte domani alle 17.30 presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso con la presentazione, organizzata dalla Libreria “La Scolastica”, della ristampa del libro “La Chiesa di Canneto” di Felice Del Vecchio.

Lo scrittore nato a Castiglione Messer Marino, ma molisano di adozione, venuto a mancare solo qualche settimana fa, con quest’opera uscita nel 1957, fu premiato con il Premio Viareggio “Opera prima”. Alla presentazione della ristampa curata da Cosmo Iannone Editore interverranno: Valentina Del Vecchio, figlia dell’autore, Sebastiano Martelli, Giovanni Mascia e Norberto Lombardi a cui è stata affidata la prefazione. Fino al 10 marzo saranno aperte le iscrizioni alla 3^ edizione del contest fotografico “Molistantanee. Metti a fuoco il tuo Molise”, evento organizzato dall’APS Molis con il contributo del Comune di Campobasso. L’esposizione delle opere si terrà nella sede comunale dal 25 marzo al 5 aprile. “La promozione e la valorizzazione turistico-culturale, anche attraverso il sostegno a manifestazioni organizzate dalle tante associazioni che rappresentano una risorsa di inestimabile valore, sono state sin da subito le priorità di questa Amministrazione. Crediamo fortemente che turismo e cultura sono settori strategici per la crescita e lo sviluppo di Campobasso e dell’intera regione – dice il vice Sindaco reggente Paola Felice. Tra le cose fatte da questa Amministrazione e della quale vado particolarmente fiera c’è l’InfoPoint di cui si parla sempre troppo poco e che rappresenta un importante biglietto da visita per la città”. La settimana si concluderà con l’inaugurazione di “Perché la Vita” di Manuela Podda: una storia di fiducia, dolore, consapevolezza e coraggio. Una mostra fotografica, un lavoro intimo e delicato, in esposizione presso il Circolo Sannitico dal 9 al 17 marzo (orari visite10.30/12.30, 18.00/20.00). La mostra è organizzata dall’Associazione “I Cavalieri di San Biase”. Per il vernissage di sabato 9 marzo, fissato alle ore 18.00, è in programma un momento di dialogo tra la prof.ssa Rosanna Fanzo e la fotografa, che ha seguito, ritratto e raccontato con estrema sensibilità la vita di donne colpite da tumore ovarico. La neoplasia ginecologica con la più alta incidenza di mortalità e che in Italia colpisce circa 5.200 donne all’anno, ma di cui si parla ancora troppo poco.