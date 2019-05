Si svolgerà il prossimo 20 maggio 2019, presso la sede del Centrum Palace a Campobasso, la manifestazione conclusiva del Percorso formativo “Impresa in azione”, programma di educazione imprenditoriale degli studenti, riconosciuto dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e promosso dalla Camera di Commercio del Molise nella nostra regione.

Obiettivo del percorso formativo è stato quello di aiutare i giovani a sviluppare quel mix di abilità trasversali che sono alla base della competenza imprenditoriale accanto alle competenze di tipo economico-finanziario: spirito d’iniziativa, assunzione di responsabilità, teamworking, perseveranza, creatività, negoziazione, fiducia in se stessi. Il Programma, sperimentato per la prima volta nella nostra regione, ha coinvolto diverse scuole; decine di studenti tra i 16 e i 19 anni hanno aderito a quella che è considerata fra le più valide attività nell’ambito dell’educazione imprenditoriale, esistente da ormai 30 anni in Europa e da 17 anni in Italia.

L’evento conclusivo del 20 maggio, organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con l’Associazone Junior Achievement, sarà un vero e proprio contest: le mini imprese di studenti nate a scuola, verranno valutate da una Giuria locale, per partecipare, successivamente, ad una manifestazione nazionale e, quindi, ad una internazionale. La migliore mini-impresa di studenti della nostra regione avrà il piacere e l’onere di rappresentare tutti gli studenti del territorio coinvolti alla manifestazione nazionale BIZ Factory che si svolgerà il 3 e 4 giugno 2019 a Milano. Il team italiano vincitore a sua volta rappresenterà l’Italia alla competizione europea che si svolgerà dal 4 al 6 luglio 2019 a Lille, in Francia.

Spazio, durante la giornata, anche ad entusiasmanti momenti di approfondimento per tutti gli studenti: un “Workshop di ispirazione” su come far partire un’idea con gli studenti e una Sessione di orientamento e sul tema della certificazione delle competenze imprenditoriali Entrepreneurial Skills Pass (ESP). Gli studenti che partecipano a Impresa in azione possono ottenere la certificazione europea delle competenze imprenditoriali Entrepreneurial Skills Pass (ESP), che sintetizza in un certificato riconosciuto a livello europeo l’esito della valutazione a cui si sottopongono gli studenti.

Si tratta di una certificazione internazionale che attesta il possesso di conoscenze teoriche e pratiche in ambito economico, finanziario e imprenditoriale, rilasciata agli studenti con l’obiettivo di dare loro maggiori opportunità e facilitare il passaggio dal mondo scolastico a quello lavorativo, evidenziando le competenze acquisite a seguito di una concreta esperienza imprenditoriale. Gli studenti che otterranno la certificazione potranno inoltre inserirla nel proprio CV e nel profilo LinkedIn così da essere notati maggiormente dalle aziende nella fase di ricerca di occupazione.