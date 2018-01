Il Progetto per il sostegno alla natalità “Linus” è finalizzato a sostenere le famiglie che si trovano in condizione di vulnerabilità economica, determinata da condizioni quali ad esempio reddito, problematiche sociali, abitative, lavorative, sanitarie, ecc.. con specifica attenzione alla gravidanza ed al percorso relativo alla nascita, in particolare di donne sole e ragazze minorenni. La domanda dovrà essere presentata entro il 16 marzo 2018 alle ore 12.00.

