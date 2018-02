“Anche in Molise la possibilità di diventare Tutori Volontari per minori stranieri non accompagnati.” Lo comunica la Garante dei diritti della persona della Regione Molise, Leontina Lanciano. “Nei mesi scorsi, l’Agenzia garante per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato il bando per le regioni, tra cui il Molise, dove è possibile, dopo un percorso formativo propedeutico, accompagnare i minori nel loro percorso di integrazione. Il tutore, pur seguendo il minore, non avrà obblighi economici, di convivenza e di adozione nei suoi confronti”.

“Dopo l’approvazione, lo scorso 6 maggio 2017, della legge Zampa – spiega la Garante -, l’obiettivo è creare un nuovo modello di cittadinanza attiva e di genitorialità sociale, con l’istituzione di albi regionali. Il tutore volontario dovrà seguire il minore nel suo processo di integrazione, interpretandone bisogni e necessità e diventando per lui un punto di riferimento. Un “vice genitore” o un “fratello maggiore”, presente soprattutto nei momenti cruciali della crescita, che va a sostituire quelle figure istituzionali, come il sindaco o l’assessore, che prima erano responsabili legali di centinaia di minori”

“I Garanti regionali ed il Tribunale per i minorenni collaboreranno con l’Autorità garante nazionale, Dott.ssa Filomena Albano. Cambiamenti radicali che permetteranno ai minori di avere una figura adulta di riferimento a cui spetterà il ruolo di affiancarli nelle loro scelte, fino al diciottesimo anno di età, quando decadrà l’istituto della tutela”.

Il primo ciclo di formazione per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati comprende un corso di 27 ore complessive. Al termine del primo ciclo, gli aspiranti tutori volontari saranno in grado di svolgere tale ruolo nel pieno rispetto dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e tenendo in considerazione la loro specifica vulnerabilità legata alla giovane età ed al loro percorso migratorio.

Il corso di formazione, sviluppato secondo le Linee Guida per la selezione, formazione e inserimento negli elenchi dei tutori volontari, elaborate dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, si svolgerà in 4 giorni consecutivi (da venerdì 23 a lunedì 26 febbraio 2018) presso l’Hotel Centrum Palace di Campobasso. Il programma completo è consultabile sul sito garantedeidiritti.regione.molise.it.