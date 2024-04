di Redazione

22 anni di “Ti Racconto un Libro” e un legame con la Città di Campobasso che cresce e si fa più intenso ad ogni edizione. 22 anni di promozione della lettura per tutte le età. 22 anni di incontri con gli autori, di eventi culturali e di spettacoli.

“Ti Racconto un Libro” è un rassegna letteraria illuminante nella quale il Comune di Campobasso crede fermamente per quella sua capacità di approfondire e di costruire, attraverso i libri, una comunità in grado di riflettere su tematiche contemporanee, alle volte scomode, ma profonde e, al tempo stesso, capace di aprire nuovi e inesplorati orizzonti e di far viaggiare il lettore attraverso narrazioni fantastiche. Ancora una volta il ricco cartellone promosso dall’Unione Lettori Italiani, a cui va il grazie dell’Amministrazione comunale per il grande lavoro profuso nell’allestire un’iniziativa che punta ad alzare ad ogni edizione la qualità e l’eccellenza della proposta, saprà catturare l’attenzione e soddisfare le aspettative del pubblico sempre più attento ed esigente. La sezione della rassegna dedicata ai più piccoli conferma l’attenzione dell’ULI alla lettura quale strumento educativo che stimola e alimenta curiosità ed immaginazione. Senza dimenticare il concorso “Scrittodicuore”, in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di Campobasso, che completa l’iniziativa. Un’offerta variegata e preziosa, laboratori accattivanti, emozioni palpabili e un caleidoscopio di possibilità: Ti Racconto un Libro è tutto questo e i lettori appassionati e in erba, come sempre, sapranno ripagare organizzatori e autori con entusiasmo e partecipazione.