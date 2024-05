di Redazione

Momenti di riflessione, cortei storici e la suggestione della Pace tra i Crociati e i Trinitari.

Al via la tre giorni – da venerdì 24 a domenica 26 maggio – del Comune di Campobasso, grazie all’organizzazione dall’Associazione Pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, per rivivere i momenti chiave della storia della città, in particolare nel 1587 anno nel quale è avvenuta la pacificazione tra le due Confraternite. L’evento prenderà avvio con la celebrazione della Messa nella Chiesa di San Leonardo alle 18:30 di venerdì. I due cortei sfileranno per le vie cittadine nel pomeriggio di sabato, prima di dare il via ad uno spettacolare equestre in ricordo del ‘Torneo del Fiore’. In programma, nella mattinata di domenica, il Bando che vedrà nuovamente le due fazioni per le strade di Campobasso con un coinvolgente spettacolo di sbandieramento. Il clou della tre giorni ci sarà domenica sera, a partire dalle 20, in Largo San Leonardo con la suggestione, appunto, della storica Pace tra le due Confraternite.