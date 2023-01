ITALIA NOSTRA nel 2020 ha presentato un piano nazionale chiamato “PIANO BORGHI”, nato dalla consapevolezza che conservare e recuperare la molteplicità delle testimonianze storiche, architettoniche e paesaggistiche delle aree interne, che rappresenta una ricchezza diffusa sottovalutata, possa contribuire al rilancio dei centri storici e dei piccoli paesi, salvaguardandoli materialmente e socialmente.

La conservazione dei caratteri storico-architettonici, ambientali e paesaggistici, soprattutto quella del paesaggio agrario, ma anche la sicurezza idrogeologica ed antisismica, sono condizioni necessarie per fermare lo spopolamento e per favorire il reinsediamento e l’attrattività dei Borghi con i loro caratteri identitari. È in questo contesto che ITALIA NOSTRA Campobasso ha inteso organizzare la presentazione del libro “(r)Esistere.

Voci e volti dalle aree interne” di Miriam Iacovantuono, socia di Italia Nostra Campobasso.

Il volume, edito da Officine Editoriali da Cleto, raccoglie articoli di approfondimento che

analizzano il tema delle aree interne e dello spopolamento e in particolare quelle che sono le opportunità e le buone pratiche che possono far rinascere le zone più marginali dell’Italia. Le aree interne, da Nord a Sud del Paese, sono accomunate da un destino comune: mancanza di servizi, infrastrutture precarie e uno spopolamento che viene accentuato da una emigrazione di chi decide di partire con un biglietto di sola andata.

Nel libro, dunque, si racconta di azioni che sono partite dal basso, esperienze di giovani che hanno avuto il coraggio di andare incontro a un futuro che non era affatto certo e roseo, storie che possono essere un esempio per altri. Storie di coraggio, scelte di vita a volte anche difficili, esperienze che hanno disegnato un nuovo domani.

Il titolo del volume vuole sottolineare l’esistenza di questi territori e delle comunità che, nonostante tutto, continuano a esserci e a resistere per disegnare un nuovo futuro. Voci e volti che dalle aree interne possono invertire la rotta per scrivere un futuro diverso fatto di conoscenze e competenze. La presentazione del libro, organizzata con il patrocinio del Comune di Campobasso, si svolgerà sabato 21 gennaio 2023 alle ore 17.00 al Circolo Sannitico, in Piazza Pepe a Campobasso. Dopo i saluti istituzionali, l’autrice dialogherà con Rossano Pazzagli, docente di Storia e del Territorio e dell’Ambiente all’Università del Molise.