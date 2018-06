Sabato 16 giugno, nella sala Consiliare del Comune di Campobasso, è stato presentato il nuovo libro di Corrado Gnerre “Ridateci don Camillo!”. Sono intervenuti Corrado Gnerre (autore) e Francesco Pilone (Consigliere comunale di Campobasso). A moderare la presentazione del testo il saggista Nicola Tomasso.

Il libro ha l’intento di far capire la grandezza di Giovannino Guareschi a 360 gradi. Egli non è stato solo un grande scrittore, ma in un certo qual modo anche un grande “teologo” ed un grande “filosofo”, pur non possedendo titoli accademici né per l’uno né per l’altro. L’autore Corrado Gnerre, apologeta cattolico, ha fondato Il Cammino dei Tre Sentieri, del cui sito web è anche direttore.