Torna quest’anno la sesta edizione di “Musica in Città”, curata dall’Associazione Amici della Musica “Walter De Angelis”, con il sostegno del Comune di Campobasso, il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Molise e la collaborazione del Comando Militare dell’Esercito “Abruzzo Molise”.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nella Sala della Biblioteca di Palazzo San Giorgio alla presenza del sindaco Marialuisa Forte, del tenente colonnello dell’Esercito Nicola Piscicelli, del direttore artistico dell’Associazione Amici della Musica Antonella De Angelis, del presidente dell’Associazione Renato Rizzi e del segretario Sabatino Del Sordo. Dopo l’apprezzata Rassegna Organistica di maggio scorso, allestita da Antonio Colasurdo, i concerti estivi proseguono sotto la direzione artistica di Antonella De Angelis con i primi cinque appuntamenti di musica strumentale, in programma da domenica 30 giugno alle ore 18,00 in Piazzetta Palombo.

Musica in Piazzetta – Piazzetta Palombo – ore 18,00

La rassegna pomeridiana è dedicati ai giovani artisti meritevoli di attenzione che si sono già distinti nel panorama nazionale e internazionale, quali lo SKYLINES BRASS ENSEMBLE, gruppo di ottoni che propone un viaggio musicale dall’antico al moderno con brani che vanno dai compositori del ‘600 agli operisti dell’800 fino a Piazzolla e Morricone. Si prosegue domenica 7 luglio con il DUO MACHBET, composto dagli artisti molisani Francesco Ciccaglione, violino e Gabriele Melone, violoncello. Un duo strumentale insolito con un programma dal titolo “Hymne À La Beauté” (Inno alla Bellezza), tratto dalla poesia di Charles Baudelaire, facente parte della raccolta “I fiori del male”, un componimento che contiene in sé tutte le istanze ideologiche di un nuovo pensiero culturale di quella Parigi divenuta ormai una delle capitali culturali europee del suo tempo. Domenica 14 luglio si svolgerà il concerto dei migliori allievi selezionati all’interno del FESTIVAL JANIGRO, un evento che l’Associazione Amici della Musica si pregia di sostenere per il secondo anno consecutivo. Il quarto appuntamento del 21 luglio vede coinvolto il DUO TEIWAZ con Ilaria Nallira, violino e Mirko Iannucci, fisarmonica che prevede l’esecuzione di autori noti quali Bach, Mozart e Bartok. Conclude il ciclo pomeridiano domenica 28 luglio il chitarrista molisano Manuele Colacci con un interessante e variegata proposta in cui l’interprete esplora atmosfere del sud di autori quali Barrios, Tarrega fino a Pino Daniele.

Voci nella….terza piazza – Ex distretto militare – ore 20,30

La rassegna prosegue con “Voci nella…terza piazza”, cinque concerti serali in programma da venerdì 2 agosto alle 20,30 che quest’anno si svolgeranno nella piazza dell’ex Distretto Militare. Una proposta originale che verrà molto apprezzata dal pubblico e che coinvolgerà cantanti con connotazioni stilistiche diverse tra cui il folk, il pop, il jazz e la world music. Aprirà la rassegna vocale il gruppo YARÀKÄ, composto da Gianni Sciambarruto, berimbao, chitarra, sax, doromb, voce, Virginia Pavone, voce, flauto armonico, tamburo sciamanico e Simone Carrino, tamburello, riq, daf, kanjira, troccola, voce, con il progetto “CURANNERA” una figura popolare che tramite gli elementi della natura curava e leniva ogni male, musa ispiratrice dell’ensemble sempre attento ad esaltare la componente multietnica, in particolare quella comune matrice ritmica proveniente dall’Africa, che funge da catalizzatore e permette di sperimentare contaminazioni audaci con le sonorità Mediterranee e del Sud Italia.

Si prosegue venerdì 9 agosto con il TRIO QUIRÓS, composto da Francesca Adamo Sollima, soprano, Mauro Schembri, mandolino e Fernando Mangifesta, fisarmonica, con “AMERICA! ”, un progetto musicale in cui la voce si muove in maniera fluida e si adatta a stili e linguaggi differenti con estrema flessibilità, spazia con disinvoltura all’interno dell’area geografica americana, dal jazz di Gershwin al musical di Leonard Bernstein, fino alla musica argentina di Piazzolla e Ramirez, abbracciando anche aspetti della canzone nel Novecento, fra cui Kurt Weill.

Molto particolare sarà il concerto del 16 agosto di ELEONORA STRINO, chitarra e voce, che attraverso il jazz, sinonimo di improvvisazione, incertezza e libertà, rappresenterà un percorso femminista dagli albori fino ai giorni nostri con “MATILDE” da maht “forza”, “potenza”e hild “battaglia” – una guerriera senza paura del giudizio delle persone che la guardano quasi come fosse un’invasata, una donna che balla da sola in un piccolo paesino nell’entroterra della Spagna.

Penultimo appuntamento venerdì 23 agosto con FABRIZIO PIEPOLI, voce, sax, chitarra battente, oud, studioso delle tradizioni musicali del Mediterraneo con il progetto musicale “MARESIA”, parola che nella lingua portoghese significa la spuma di mare che si vaporizza nell’aria quando il vento sferza la cresta delle onde. È il sudore del mare che gioca a rincorrersi. È una corsa a braccia spalancate che ha in sé l’incedere terzinato della tarantella e comunica un senso di espansione, di apertura alare, di gioia oceanica. Maresia è l’incessante mescolarsi di lingue, storie, genti del passato, del presente, del futuro.

La rassegna si conclude venerdì 30 agosto con un “OMAGGIO A EDITH PIAF” di ELEONORA SEGALUSCIO, voce e SIMONE MARTINO, pianoforte un progetto per omaggiare l’eterna cantante francese, raccontando con le musiche e le parole intramontabili dei suoi brani, dolori e gioie di una vita breve ma vissuta al massimo.