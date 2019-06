Si è svolta venerdì 31 maggio la cerimonia di premiazione del “ Premio Impresa Femminile della Camera di Commercio del Molise”: l’evento è stato organizzato con l’intento di promuovere, sostenere e valorizzare la cultura d’impresa al femminile nel nostro territorio.

Con questo appuntamento, la Camera di Commercio del Molise ed il Comitato per l’Imprenditoria Femminile hanno inteso mettere in luce le eccellenze del tessuto imprenditoriale femminile, dietro le quali vi sono imprenditrici che con impegno, capacità, tenacia e capacità innovativa hanno contribuito alla crescita dell’economia locale.

Intervenuti per la consegna dei riconoscimenti, oltre al padrone di casa, anche il Presidente della Regione Molise Donato Toma, il Sindaco di Campobasso Antonio Battista, il Vice Sindaco di Isernia Cesare Pietrangelo, nonché le Consigliere di Parità della Regione Molise Giuseppina Cennamo e della Provincia di Campobasso Giuditta Lembo.

Le congratulazioni degli ospiti alle imprese “in rosa”: a loro va il ringraziamento non solo dell’ente camerale, ma anche di tutte le Istituzioni presenti, poiché rappresentano il vanto dell’economia locale oltre ad essere un valido esempio per tutte le aspiranti.

Dalle parole del Presidente Spina è di tutta evidenza il ruolo sociale, oltre che economico, delle imprese femminili: <<In un contesto generale, in particolare italiano, dove le donne, pur essendo più brave a scuola e con un titolo di istruzione in media più alto rispetto agli uomin, spesso non ricevono i giusti riconoscimenti in termini economici o di serenità lavorativa, è importante provare ad invertire la tendenza puntando proprio sulle imprese capitanate da donne.

Promuovere e stimolare le imprese femminili che ce l’hanno fatta e diffondere la cultura d’impresa tra le giovani donne può servire a colmare i divari esistenti. Inoltre, occorre continuare a formare e informare le giovani donne sulle possibilità offerte dai percorsi studi nelle materie scientifiche e tecnologiche, da cui far nascere imprese innovative e al passo con le enormi rivoluzioni tecnologiche ma anche culturali derivanti dall’ Intelligenza Artificiale.

La Camera di commercio del Molise è fortemente impegnata nel fornire, a tutti gli imprenditori e aspiranti tali, le basi e strumenti per poter progredire. Agli imprenditori molisani il compito, ma anche il dovere morale, se si pensa anche alle future generazioni, di “seguirci”>>.

Coerentemente con tali finalità, la giornata è stata arricchita dall’ampio spazio dedicato alla formazione e all’approfondimento delle tematiche della digitalizzazione e di impresa 4.0, in collaborazione con il Punto Impresa Digitale. Formazione rivolta a tutti gli imprenditori, indipendentemente dal genere, ma anche agli aspiranti imprenditori, in considerazione del fatto che qualsiasi attività imprenditoriale non può oggi prescindere dall’utilizzo di tecnologie ICT.

Il dottor Luigi Partipilo, esperto in materia, ha condotto i lavori di approfondimento, focalizzando l’ attenzione sulla creazione di engagement da parte degli utenti e approfondendo, inoltre, gli aspetti di promozione organica aziendale (frutto di contenuti di valore e non soltanto di investimenti diretti in campagne a pagamento) .

Di seguito le imprese premiate durante l’evento

– Premio Impresa Femminile: BMN Salus s.r.l – Odontosalute Isernia, di Barbara Avicolli

“L’impresa si è particolarmente distinta per il ricorso a strumenti di conciliazione e di flessibilità aziendale, con specifico riferimento alla disponibilità, per i figli di clienti e dipendenti, di una ludoteca interna. Inoltre è risultata particolarmente apprezzata l’attività di formazione e di team building rivolta ai dipendenti, che prevede momenti di crescita della propria autostima, del senso di gruppo, della disponibilità verso gli altri ma anche momenti di meditazione, attraverso escursioni all’aperto, yoga e corsi di cucina. Degna di nota, inoltre, la capacità di creare un ambiente di lavoro favorevole al benessere del lavoratore, grazie anche alla presenza di una “break room” per i momenti ricreativi”.

– Premio Giovane Impresa Femminile: Lembo s.r.l.s., di Sabrina Lembo

“L’attività della Lembo s.r.l.s. si è distinta per la capacità di saper continuare e al contempo far evolvere un’attività storica familiare. Evoluzione resa possibile grazie all’attenzione riservata all’innovazione digitale e della comunicazione delle attività aziendali. L’impresa ha tra gli scopi primari la promozione e la divulgazione, in Italia e all’estero, della tradizione olearia, attraverso attività culturali, di formazione e di valorizzazione del prodotto e del territorio: un vero e proprio “racconto” del Molise e della sua cultura olearia. Degno di particolare considerazione il concorso fotografico internazionale sulla cultura dell’olio di oliva che prevede anche il coinvolgimento attivo del pubblico della Rete attraverso un meccanismo di votazione presente sul sito dell’azienda.”.

Attribuiti, inoltre, due riconoscimenti fuori concorso a donne, che svolgono la propria attività in Molise, particolarmente impegnate in attività di sensibilizzazione, tutela e difesa dei diritti femminili:

– TERESA D’ALESSIO-“Per la passione nelle attività di sensibilizzazione e promozione del ruolo della donna quale membro attivo della vita sociale, amministrativa e politica .”

– MARIAGRAZIA LA SELVA –“Per le attività di assistenza della donna nel sociale, specialmente se vittima di violenza.”