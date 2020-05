L’Amministrazione comunale di Campobasso ha introdotto recentemente un sistema di accredito virtuale di denaro sulle tessere sanitarie. Grazie alla collaborazione dei commercianti che aderiscono all’iniziativa, i cittadini beneficiari di sussidi possono recarsi presso alcuni esercizi commerciali e spendere il proprio credito comodamente.

“Questa formula è particolarmente vantaggiosa per i cittadini per almeno due ragioni; – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Luca Praitano – non si è costretti a spendere più del necessario, come invece avviene con i buoni spesa, per esempio, perché a fronte di un acquisto ipotetico di 7 euro, se il taglio del buono è di 10 euro, si è costretti ad acquistare beni per ulteriori 3 euro, in quanto non è previsto il resto.

Oppure, – ha aggiunto Praitano – se si compra qualcosa per un importo totale di 12 euro si deve integrare il buono con soldi che a volte, a causa di situazioni di estrema indigenza, non si posseggono; non c’è necessità della consegna o del ritiro di baconote e/o ticket equivalenti, il che rende più veloce e più sicura la disponibilità di credito da spendere da parte dei campobassani.”

“Al momento, sono 150 i cittadini che stanno testando questo sistema,- ha precisato Praitano – però riteniamo di implementare ulteriormente questa innovazione, ponendo rimedio ad eventuali problemi di gestione che dovessero emergere in questa fase iniziale e perfezionando quegli aspetti che possano rendere migliore il servizio.”