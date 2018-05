E’ ufficiale, piazza Savoia verrà cancellata dalla toponomastica di Campobasso e si chiamerà ‘piazza Falcone e Borsellino’. Dopo il parere favorevole della quarta Commissione consiliare è arrivato anche il via libera dalla Giunta comunale guidata da Antonio Battista. Ora si attende solo il provvedimento del Prefetto Maria Guia Federico.

La decisione di Palazzo San Giorgio è stata contestata le scorse settimane dal consigliere comunale di minoranza Francesco Pilone e da esponenti di alcune associazioni. Se non ci saranno intoppi burocratici, l’intitolazione della piazza potrebbe avvenire il prossimo 19 luglio, in occasione dei 26 anni dalla strage mafiosa di via D’Amelio a Palermo nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.