È stato presentato questa mattina ufficialmente dall’Amministrazione comunale di Campobasso, presso il piazzale dell’Istituto Montini della ex Casa dello Studente, in via De Gasperi, il progetto “GiocoScuola”.

Alla presentazione, alla quale hanno parteciperanno anche alcuni classi della scuola primaria di via De Gasperi, sono intervenuti, per illustrare i dettagli dell’iniziativa l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, e l’assessore alla Cultura, Paola Felice.

“GiocoScuola è un progetto di Street Art che verrà sviluppato all’interno delle aree di pertinenza scolastica degli istituti comprensivi cittadini, – ha detto l’assessore Cretella – in particolare dove vi sono le scuole primarie, attraverso la realizzazione, in forma artistica, dei giochi “di strada” mediante pittura stradale.

L’idea è anche quella di dare continuità al progetto “attraverso il colore” con il quale sono state realizzate alcune strisce pedonali artistiche, capaci di stimolare attenzione ed educazione al tema della mobilità sostenibile, attraverso la pedonalizzazione delle aree scolastiche, e sicurezza stradale, con una maggiore visibilità della segnaletica stradale orizzontale.”