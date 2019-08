Dopo l’ultimo Consiglio Comunale di Campobasso che ha visto la discussione delle linee programmatiche della nuova Amministrazione e l’approvazione della variazione di bilancio, l’assessore alla cultura, Paola Felice, ha fatto il punto sulle prossime iniziative da proporre in città e sulle modalità operative fin qui attuate per finanziare gli eventi di questi mesi estivi.

“Dal giorno dell’insediamento siamo al lavoro per la realizzazione di eventi che proporremo a partire da subito dopo Ferragosto e che si protrarranno fino all’autunno. La priorità è stata quella di reperire fondi per poter programmare correttamente le attività dal momento che ogni cifra disponibile era stata spesa per il Corpus Domini.- ha precisato l’assessore Felice – Lo scorso consiglio ha infatti approvato, con variazione di bilancio, l’attribuzione di 30.000 € per eventi e manifestazioni, 15.000 € per la promozione turistica e 5000 € per la promozione delle attività commerciali, oltre ad un piccolo accantonamento per il Natale.

Sono stati, invece, immediatamente confermati i contributi per le festività delle contrade (Tappino, San Giovannello, Santo Stefano, Santa Maria de Foras) e per il Festival del Teatro Popolare, organizzato dall’Associazione il Nostro Quartiere San Giovanni. Questo perché riteniamo importante supportare il lavoro meritorio che i comitati e le associazioni svolgono da anni nei diversi quartieri e a loro va il ringraziamento dell’Amministrazione.”