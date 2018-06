Prende il via oggi pomeriggio (sabato 16 giugno) con palla a due alle ore 18 sul parquet di Vazzieri la serie di finale – al meglio delle tre partite – del massimo torneo cestistico regionale senior: quello cioè di Promozione.

A confrontarsi ci saranno l’ospitante Ennebici, targata PA Digitale, che avrà anche la possibilità di ospitare l’eventuale gara tre tra le mura amiche e l’Accademia Isernia. Per l’Ennebici l’attuale è stata una stagione da applausi quasi senza macchie tra regular season, fase ad orologio e playoff in cui ha avuto la meglio in semifinale (saltando i quarti per la propria leadership nelle prime due fasi) in due partite sul Basket Venafro (75-67 tra le mura amiche, 65-75 al PalaPedemontana).

La serie con l’Accademia Isernia vedrà la successiva gara due lunedì sera (ore 20.15) sul parquet del PalaFraraccio con, mercoledì sera, l’eventuale bella (palla a due alle ore 19.30) a Vazzieri. Il gruppo dell’Ennebici ha dalla sua un roster molto compatto con elementi che hanno completato, in un recente passato, il loro percorso nel vivaio cestistico campobassano.