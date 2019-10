Il fenomeno droga assume contorni sempre più inquietanti in Molise. Nella giornata di oggi, caratterizzata dalla maxi operazione antidroga denominata “Pinocchio”, nel capoluogo di regione due tossicodipendenti sono stati ricoverati d’urgenza al ‘Cardarelli’ in overdose. I due hanno accusato un malore fuori da un supermercato, probabilmente, a causa di un mix di alcol e droga. Soccorsi dai volontari del 118, sono stati ricoverati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.