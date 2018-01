Sono in dirittura d’arrivo le attività di orientamento in ingresso del nostro Istituto. Dopo l’incessante e capillare lavoro sul territorio dei docenti preposti a questo scopo, la scuola sarà aperta al pubblico per l’intera giornata di domenica 14 gennaio e per il pomeriggio di sabato 27.

Il primo appuntamento è quello dell’Open day, in programma domenica 14 gennaio nei seguenti orari: mattina dalle 9 alle 13 pomeriggio: dalle 15 alle 19. Genitori e studenti saranno accompagnati in un percorso guidato, nel quale incontreranno i nostri alunni e i docenti, visiteranno le strutture e parteciperanno alle attività didattiche previste.

La seconda giornata di apertura al pubblico è quella dell’Open Lab, programmata per sabato 27 gennaio, nella quale sarà dato ulteriore spazio alle attività di laboratorio, sia per quanto riguarda i quattro indirizzi di studio (Elettrotecnica ed Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica e Meccatronica, Chimica Materiali e Biotecnologie), sia per ciò che concerne l’area comune (Matematica, Fisica, Inglese, Disegno, Attività motoria).

Un “occhio” particolare è dedicato al cosiddetto “orientamento rosa”: in una scuola che per un cliché tutto sbagliato si crede essere rivolta esclusivamente ai maschi, ci si rivolge alle ragazze per far capire loro che la precisione e la delicatezza nei movimenti, la costanza e il rigore logico, la creatività e la tenacia sono le doti che sempre più caratterizzano la bravura di un chimico, un programmatore, un progettista elettrico o meccanico, un sistemista, un tecnico di laboratorio, un gestore di banche dati o di siti web e non sono qualità maschili o femminili. Sono professionalità che si acquisiscono con capacità, preparazione e merito.