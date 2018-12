Nuovo appuntamento, giovedì 6 dicembre, con l’originalità e l’eccellenza di prodotti Made in Molise all’Agrimercato di Campagna Amica, in via Insorti d’Ungheria a Campobasso. Protagonisti della giornata saranno la birra artigianale ed i prodotti a base di canapa.

Tutti rigorosamente made in Molise, i prodotti protagonisti della giornata strizzano l’occhio ai consumatori più esigenti, sempre alla ricerca di prodotti originali e sapori nuovi che le nostre aziende molisane dimostrano ogni giorno di saper offrire ad un pubblico sempre più numeroso ed attento alla qualità di ciò che porta in tavola.

I consumatori saranno così catturati da spumosi boccali di ottima birra artigianale e variegati cibi a base di canapa, dalla pasticceria secca alla pasta fresca o secca, passando per l’olio. Sarà quindi l’occasione per guidare i palati all’assaggio di prodotti che si sposano perfettamente con le varie tipologie di birra che i maestri birrai del mercato proporranno ai consumatori.

Come sempre, inoltre, l’area food ha elaborato un menù a tema per quanti vorranno conoscere gli straordinari abbinamenti di due fra le maggiori particolarità che l’Agrimercato di Campagna Amica di Campobasso offre ogni giovedì e sabato ai consumatori.