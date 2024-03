di Redazione

C’è ancora qualche giorno di tempo per prenotarsi e partecipare con la propria “bancarella” di oggetti usati alla prossima edizione di CAMPOBAZAR di domenica 17 marzo presso il Mercato Coperto di via Monforte. Tutte le informazioni sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di Campobasso, nella sezione dedicata, dove si potrà scaricare il modulo di adesione da inoltrare all’indirizzosportello.ambient e@comune.campobasso.it. Campobazar è un’iniziativa che consente di promuovere la cultura del riuso: cittadini e appassionati dell’usato potranno esporre oggetti (libri, giocattoli, dischi, piccoli elettrodomestici, complementi di arredo, strumenti musicali, abbigliamento vintage e tanto altro) relegati

in soffitta o garage e destinati, prima o poi, a divenire rifiuto. Inoltre, anche per l’appuntamento di domenica sarà dato spazio ad hobbisti, collezionisti e piccoli artigiani creativi, per un’offerta sempre più ricca e diversificata.